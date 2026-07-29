Ein Rheinlandliga-internes Duell gab’s zwischen dem VfB Linz und dem TuS Immendorf zum Abschluss der Vorbereitung. Mit dem waren am Ende beide Seiten zufrieden, auch wenn der Test auch noch Mankos aufdeckte.
Lesezeit 2 Minuten
Für die einen war es der letzte echte Härtetest, bevor die Saison in der Fußball-Rheinlandliga am zweiten Augustwochenende beginnt, für die anderen wird es noch einen geben, nämlich am Sonntag, 2. August, in der ersten Runde des Rheinlandpokals, wenn es gegen den Bezirksligisten TuS Asbach geht.