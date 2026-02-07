1:4-Niederlage gegen Trier Chancenverwertung ist bei Laubach wieder das Thema Sina Ternis 07.02.2026, 16:47 Uhr

i Symbolfoto Adobe Stock/Smileus

Der SV Laubach unterlag gegen den Bezirksliga-Spitzenreiter FSV Trier-Tarforst deutlich mit 1:4. Nach der Pause präsentierte sich der SV deutlich stärker, ließ aber – mal wieder – zu viele Möglichkeiten liegen.

Zum fünften Mal in der Wintervorbereitung ging es für den Fußball-Rheinlandligisten SV Laubach gegen einen Bezirksligisten, zum ersten Mal musste die Mannschaft von Coach Tobias Jakobs eine Niederlage hinnehmen – und die war deutlich: Gegen den FSV Trier-Tarforst, aktuell Tabellenführer in der West-Staffel, gab es auf dem Kunstrasenplatz in Dörbach eine 1:4-Klatsche.







Artikel teilen

Artikel teilen