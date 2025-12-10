Brüder-Trio komplett: Linz präsentiert zwei Neuzugänge

Der VfB Linz verstärkt sich mit zwei jungen Talenten – darunter Armin Siljkovic, der das Brüder-Trio auf dem Kaiserberg komplettiert. Doch den positiven Neuigkeiten steht auch eine schlechte Nachricht gegenüber. Für einen Spieler ist sofort Schluss.
Der VfB Linz setzt weiter auf die Jugend: Während die Spieler sich mittlerweile in der Winterpause befinden, können die Vereinsverantwortlichen die ersten beiden Neuzugänge vermelden. Die sollen den Fußball-Rheinlandligisten bereits in den verbleibenden Rückrundenspielen verstärken.