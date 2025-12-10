Gute und schlechte Nachrichten Brüder-Trio komplett: Linz präsentiert zwei Neuzugänge Sina Ternis 10.12.2025, 09:00 Uhr

i Voller Einsatz vor allem gegen den Ball: Armin Siljkovic (weißes Trikot), hier noch in den Diensten von Rot-Weiss Koblenz in der A-Jugend-Regionalliga, wechselt mit sofortiger Wirkung auf den Linzer Kaiserberg und soll da die Innenverteidigung verstärken. Andreas Hergenhahn

Der VfB Linz verstärkt sich mit zwei jungen Talenten – darunter Armin Siljkovic, der das Brüder-Trio auf dem Kaiserberg komplettiert. Doch den positiven Neuigkeiten steht auch eine schlechte Nachricht gegenüber. Für einen Spieler ist sofort Schluss.

Der VfB Linz setzt weiter auf die Jugend: Während die Spieler sich mittlerweile in der Winterpause befinden, können die Vereinsverantwortlichen die ersten beiden Neuzugänge vermelden. Die sollen den Fußball-Rheinlandligisten bereits in den verbleibenden Rückrundenspielen verstärken.







