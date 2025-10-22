Mannschaften der Stunde sind aktuell weder die SG 2000 Mülheim-Kärlich noch der TuS Kirchberg. Beide gehen mit drei Niederlagen im Rücken in das Rheinlandligaduell am Freitagabend. Und doch ist die Vorfreude auf beiden Seiten groß.
Ohne Frage, es ist eine herausfordernde, vielleicht sogar schwierige Phase, in der sich die SG 2000 Mülheim-Kärlich vor dem Heimspiel am Freitagabend (20 Uhr) gegen den TuS Kirchberg befindet. Die Mannschaft von Coach Nenad Lazarevic hat drei Spiele nach Gang verloren, zwei davon in der Fußball-Rheinlandliga, eins im Pokal, musste zum Spitzenduo Wittlich und Ahrweiler schon ein wenig abreißen lassen, hat aktuell als Tabellendritter sechs Punkte ...