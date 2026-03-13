Die Situation wird nicht besser beim Rheinlandligisten VfB Wissen. Da sind die elf Punkte Rückstand zum rettenden Ufer und da ist jetzt auch eine lange Verletztenliste vor dem Strohhalmspiel gegen den TuS Immendorf. Der will auch unbedingt gewinnen.
Lesezeit 2 Minuten
Es stehen dieser Tage viele Kellerduelle an in der Fußball-Rheinlandliga. Einfach, weil sich auch viele Mannschaften noch im Abstiegskampf befinden. Zwei davon sind der VfB Wissen und der TuS Immendorf, die sich am Sonntag (15 Uhr) auf dem Wissener Rasen zum direkten Duell begegnen.