Kellerduell mit viel Druck Bringt Immendorf angeschlagenen Boxer Wissen zu Fall? Sina Ternis 13.03.2026, 11:00 Uhr

i Im Hinspiel stand beim TuS Immendorf und der 1:3-Heimniederlage noch Kilian Metzgeroth im Tor. Das wird am Sonntag beim Rückspiel in Wissen nicht der Fall sein, denn Metzgeroth ist verletzt. Bei den Gastgebern wird Micha Fuchs als einer von nur noch wenigen verbliebenen Offensivakteuren wohl dabei sein. René Weiss

Die Situation wird nicht besser beim Rheinlandligisten VfB Wissen. Da sind die elf Punkte Rückstand zum rettenden Ufer und da ist jetzt auch eine lange Verletztenliste vor dem Strohhalmspiel gegen den TuS Immendorf. Der will auch unbedingt gewinnen.

Es stehen dieser Tage viele Kellerduelle an in der Fußball-Rheinlandliga. Einfach, weil sich auch viele Mannschaften noch im Abstiegskampf befinden. Zwei davon sind der VfB Wissen und der TuS Immendorf, die sich am Sonntag (15 Uhr) auf dem Wissener Rasen zum direkten Duell begegnen.







Artikel teilen

Artikel teilen