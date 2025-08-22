In der Fußball-Kreisliga A Staffel 9 haben mit der SG Zell und der SG Mont Royal nach zwei absolvierten Spieltagen zwei der drei Teams aus dem COC-Kreis noch keine Punkte geholt. Das Duo steht zusammen mit dem ebenfalls punktlosen FV Morbach II am Tabellenende.

SG Fidei Schleidweiler – SG Bremm (So., 14.30 Uhr). Für die SG Bremm geht es zum zweiten Mal in Folge gegen einen Aufsteiger aus der B-Klasse. Und wie schon Herforst in der Vorwoche, erzielte auch der kommende Gegner Fidei aus Schleidweiler (Kreis Trier-Saarburg) in der vergangenen Spielzeit mehr als 100 Tore. „Wir erwarten also wieder eine starke Offensive“, sagt Bremms Coach Jan Braun, dessen Team aber schon beim 5:3 gegen Herforst gezeigt hatte, dass sie – zumindest über weite Strecken der Partie – auch solche Gegner im Zaum halten kann. „Wir haben aber auch gesehen, dass es, wenn wir unaufmerksam sind, schnell in die andere Richtung gehen kann“, mahnt der Trainer. Zudem gehen die Gastgeber mit dem Selbstbewusstsein von zwei Siegen und als Tabellenführer aus den ersten beiden Partien ins Spiel, gewannen unter anderem in der Vorwoche 4:0 bei der SG Dhrontal Haag. „Ich halte sie offensiv für noch stärker als Herforst, da müssen wir hellwach sein“, so Braun. „Am Ende werden da Tagesform und Spielglück entscheidend sein.“ Der Bremmer Coach kann fast auf den gleichen Kader zurückgreifen: Matthias Bremm, der in der Vorwoche ausgeholfen hatte, wird wieder in die zweite Mannschaft rücken, Felix Probst kommt nach Verletzung zurück, Marius Schneider befindet sich im Urlaub, dafür kommt Kilian Schneiders zurück.

SG Mont Royal Kröv/Reil/Enkirch/Pünderich/Burg – SG Dhrontal Haag (So., 14.30 Uhr, in Enkirch). So richtig angekommen ist Aufsteiger SG Mont Royal noch nicht in der neuen Spielklasse. Elf Gegentore gab es bislang in zwei Partien, zuletzt eine 3:8-Klatsche beim SV Zeltingen-Rachtig, als die Mannschaft von Johannes Röhl einen zwischenzeitlichen Zwei-Tore-Rückstand aufgeholt hatte, um dann binnen sieben Minuten drei Gegentore zu fangen. Das war auch in Teilen auch der dünnen Personaldecke geschuldet, denn gerade gegen Ende gingen der SG die Kräfte aus. Ist vor dem Heimspiel gegen Bezirksliga-Absteiger SG Dhrontal Haag, der immerhin einen Zähler auf dem Konto hat, Besserung in Sicht? „Nicht wirklich“, sagt Röhl: „Momentan haben wir eine kleine Krankheitswelle, und es drohen ein paar Spieler auszufallen.“ Doch ganz unabhängig davon lautet seine klare Forderung: „Wir müssen mehr Stabilität in die Defensive bekommen, acht Gegentore waren definitiv zu viel.“ Wenn das gelinge, dann stehe auch dem ersten Sieg nichts mehr im Weg – denn mit der Offensive war der Trainer nicht unzufrieden.

SG Herforst – SG Zell/Bullay/Alf (So., 15 Uhr). Mit zwei Niederlagen ist die SG Zell in die neue Spielzeit gestartet. Auffällig dabei: Fünf der sieben Gegentore fielen ab der 90. Minute. Beim 2:3 gegen Neumagen-Dhron kostete das den fast schon sicher geglaubten Sieg, beim 0:4 gegen Laufeld/Buchholz spielte es nur eine untergeordnete Rolle, dass in der Nachspielzeit noch zwei Gegentreffer fielen. Nun geht es für die Mannschaft von Coach Sascha Schmitz zur SG Herforst (Kreis Bitburg-Prüm) und damit zu einem Aufsteiger aus der B-Klasse. Der hat aus den bisherigen beiden Partien auch nur einen Zähler geholt, unterlag in der Vorwoche in Bremm mit 3:5 und erkämpfte sich am ersten Spieltag ein 0:0 gegen Dhrontal Haag. Der Gegner ist Schmitz in der aktuellen Situation allerdings egal, er hat dafür klare Forderungen an seine Mannschaft: „Wir müssen unser Zweikampfverhalten deutlich, wirklich deutlich verbessern. Mit so einem Zweikampfverhalten gewinnen wir in der Klasse kein Spiel.“ Dabei will er die weiterhin angespannte Personalsituation überhaupt nicht als Ausrede gelten lassen, „denn laufen und kämpfen, das kann wirklich jeder“.