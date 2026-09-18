Jetzt kommt Eintracht Trier II Betzdorfs Schäfer steckt das 0:7 noch in den Knochen Sina Ternis 18.09.2026, 10:00 Uhr

i Einen bitteren Abend erlebte Betzdorfs Cheftrainer Thomas Schäfer und seine Elf beim Derby in Malberg. Gegen Eintracht Trier II daheim wird es nicht einfacher, aber es soll anders werden. Jürgen Augst/byJogi

Auf dem Papier spricht nicht viel für die SG 06 Betzdorf vor dem Rhenlandliga-Heimspiel am Sonntag gegen Eintracht Trier II. Aber ein paar Dinge hat Coach Thomas Schäfer schon ausgemacht – und auch die Anfahrt könnte ein Plus für die Gastgeber sein.

Thomas Schäfer ist keiner, der eine Niederlage so einfach abschütteln kann. Noch weniger, wenn diese in einem Fußball-Rheinlandliga-Derby passiert und wenn es derart heftig ist wie bei der 0:7-Klatsche bei der SG Malberg. Der Coach der SG 06 Betzdorf weiß aber auch, dass es Gründe für die Pleite gibt, auch wenn die Höhe natürlich wehtat.







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