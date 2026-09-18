Auf dem Papier spricht nicht viel für die SG 06 Betzdorf vor dem Rhenlandliga-Heimspiel am Sonntag gegen Eintracht Trier II. Aber ein paar Dinge hat Coach Thomas Schäfer schon ausgemacht – und auch die Anfahrt könnte ein Plus für die Gastgeber sein.
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Thomas Schäfer ist keiner, der eine Niederlage so einfach abschütteln kann. Noch weniger, wenn diese in einem Fußball-Rheinlandliga-Derby passiert und wenn es derart heftig ist wie bei der 0:7-Klatsche bei der SG Malberg. Der Coach der SG 06 Betzdorf weiß aber auch, dass es Gründe für die Pleite gibt, auch wenn die Höhe natürlich wehtat.