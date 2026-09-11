Fällt er am Sonntagnachmittag, der erste Betzdorfer Heimtreffer in der Rheinlandliga? Darauf hofft jedenfalls Coach Thomas Schäfer vor dem Spiel gegen den TuS Immendorf – der aus seiner Sicht durchaus als Vorbild dienen kann.
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Mit acht Punkten aus fünf Spielen ist die SG 06 Betzdorf mehr als solide in die Saison der Fußball-Rheinlandliga gestartet, allerdings gibt’s da noch ein kleines Manko: Auf dem heimischen Kunstrasenplatz am Bühl konnte die Mannschaft von Coach Thomas Schäfer noch kein Tor bejubeln.