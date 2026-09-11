Noch kein Treffer zu Hause 
Betzdorfs Schäfer fordert Immendorfer Geilheit vorm Tor
Marlon Leidenbach (schwarzes Trikot) ist der bislang einzige Betzdorfer Akteur, der sich doppelt in die Torschützenliste eintrag
Marlon Leidenbach (schwarzes Trikot) ist der bislang einzige Betzdorfer Akteur, der sich doppelt in die Torschützenliste eintragen konnte. Obwohl sich die SG 06 viele Chancen erarbeitet, ist der Ertrag mit sieben Toren überschaubar. Am Sonntag daheim gegen Immendorf soll das anders werden.
Heinz-Werner Lamberz

Fällt er am Sonntagnachmittag, der erste Betzdorfer Heimtreffer in der Rheinlandliga? Darauf hofft jedenfalls Coach Thomas Schäfer vor dem Spiel gegen den TuS Immendorf – der aus seiner Sicht durchaus als Vorbild dienen kann. 

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Mit acht Punkten aus fünf Spielen ist die SG 06 Betzdorf mehr als solide in die Saison der Fußball-Rheinlandliga gestartet, allerdings gibt’s da noch ein kleines Manko: Auf dem heimischen Kunstrasenplatz am Bühl konnte die Mannschaft von Coach Thomas Schäfer noch kein Tor bejubeln.
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