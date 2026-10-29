Auf eine Niederlage gleich zu Beginn folgten im Oktober drei Siege für die SG 06 Betzdorf. Am Samstag bei Flutlicht, mit Selbstvertrauen und verbesserter Personalsituation soll der vierte Dreier im Rheinlandliga-Heimspiel gegen Schneifel folgen.
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Den ohnehin schon goldenen Oktober noch weiter vergolden und zu einem maximal goldenen Abschluss bringen, das ist das Ziel der SG 06 Betzdorf vor dem Heimspiel am Samstag (18.30 Uhr) gegen die SG Schneifel. Dass dieser Oktober, zumindest bislang, derart glänzend werden wurde, das war nicht unbedingt absehbar beim Fußball-Rheinlandliga-Aufsteiger.