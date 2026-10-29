Folgt gegen Schneifel 4. Sieg?
Betzdorfs goldener Oktober soll Hochglanz-Monat werden
Robin Moosakhani (grünes Trikot, hier im Duell mit Laubachs Ole Conrad) fehlte der SG 06 Betzdorf fast den gesamten Oktober. Nun
Robin Moosakhani (grünes Trikot, hier im Duell mit Laubachs Ole Conrad) fehlte der SG 06 Betzdorf fast den gesamten Oktober. Nun ist der Offensivakteur wieder fit, muss sich seinen Platz in der Startelf, auch vor dem Spiel gegen die SG Schneifel, aber erst wieder erarbeiten.
Jürgen Augst/byJogi

Auf eine Niederlage gleich zu Beginn folgten im Oktober drei Siege für die SG 06 Betzdorf. Am Samstag bei Flutlicht, mit Selbstvertrauen und verbesserter Personalsituation soll der vierte Dreier im Rheinlandliga-Heimspiel gegen Schneifel folgen.

Lesezeit 2 Minuten
Den ohnehin schon goldenen Oktober noch weiter vergolden und zu einem maximal goldenen Abschluss bringen, das ist das Ziel der SG 06 Betzdorf vor dem Heimspiel am Samstag (18.30 Uhr) gegen die SG Schneifel. Dass dieser Oktober, zumindest bislang, derart glänzend werden wurde, das war nicht unbedingt absehbar beim Fußball-Rheinlandliga-Aufsteiger.
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