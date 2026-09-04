Westerwald-Duell am Samstag Betzdorf will erwachsener spielen, Wirges Woche krönen Sina Ternis 04.09.2026, 06:00 Uhr

i Ronaldo Kröber (rechts) ist nach seiner Verletzungspause wieder zurück und stellte seine Treffsicherheit im Pokalspiel gegen Burgschwalbach direkt unter Beweis. Er erzielte das 1:0. Am Ende stand ein knapper, aber verdienter 2:1-Sieg für seine EGC Wirges. René Weiss

Dass Aufsteiger Betzdorf nach vier Spieltagen fünf Punkte mehr auf dem Konto haben würde als die EGC Wirges, das war vor der Saison nicht unbedingt zu erwarten. Am Samstag kommt es nun zum direkten Duell – und beide Trainer sind durchaus gewarnt.

Es war kein Weiterkommen mit Glanz und Gloria, aber es war ein Weiterkommen: Nachdem die Spvgg EGC Wirges mit einem 2:1-Sieg gegen Bezirksligist Burgschwalbach die dritte Runde des Rheinlandpokals erreicht hat, will sie, das ist zumindest der Wunsch von Coach Sven Baldus, die erfolgreich gestartete Woche nun mit einem Sieg im Rheinlandligaduell am Samstag (17.







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