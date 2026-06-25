Wechselhickhack mit Eisbachtal Betzdorf sauer wegen Schumanns doppelter Unterschrift Sina Ternis 25.06.2026, 16:44 Uhr

i Jannik Schumann (links) spielte in der vergangenen Saison noch beim A-Ligisten SG Alpenrod, erzielte 18 Tore und zog damit auch die Aufmerksamkeit höherklassiger Vereine auf sich. Das führte jetzt zu einer Doppelunterschrift. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

Allzu oft dürfte es noch nicht vorgekommen sein, dass ein Spieler bei zwei Vereinen einen Passantrag unterschrieben hat. Im Fall eines potenziellen Neuzugangs bei den Spfr Eisbachtal und der SG Betzdorf ist das passiert – und das wird Folgen haben.

Es ist noch nicht allzu lange her, da verkündete Rheinlandliga-Aufsteiger SG Betzdorf die Verpflichtung von Stürmer Jannik Schumann von A-Ligist SG Alpenrod. Der 19-Jährige wurde unter anderem bei der TuS Koblenz ausgebildet, spielte bei der Spvgg EGC Wirges in der A-Jugend und erzielte in der vergangenen Spielzeit 18 Tore für Alpenrod.







Artikel teilen

Artikel teilen