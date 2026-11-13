Sie haben sich bestimmt viel zu erzählen, von früher, von heißen Duellen, vor allem in der Halle: Betzdorfs Coach Thomas Schäfer und sein Andernacher Gegenüber Kim Kossmann kennen sich schon lange – und beide wollen nun das Trainerduell gewinnen.
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Heißblütig sind beide Trainer am Spielfeldrand. Und beide waren es auch auf dem Platz. Vielleicht liegt es dann auch darin begründet, dass sich Thomas Schäfer und Kim Kossmann so sehr mögen, es sogar in der Zeit getan haben, als sie sich noch heiße Duelle auf dem Platz, vor allem aber auch in der Halle geliefert haben.