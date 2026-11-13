Andernach muss zur SG 06 Betzdorf hadert mit Entscheidungen, SG 99 mit Abgang Sina Ternis 13.11.2026, 08:00 Uhr

i Leo Welter (blaues Trikot) war im Sommer von der SG Bad Bodendorf zur SG 99 Andernach gewechselt. Im Winter geht es für ihn schon wieder zurück zu seinem Heimatverein. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Sie haben sich bestimmt viel zu erzählen, von früher, von heißen Duellen, vor allem in der Halle: Betzdorfs Coach Thomas Schäfer und sein Andernacher Gegenüber Kim Kossmann kennen sich schon lange – und beide wollen nun das Trainerduell gewinnen.

Heißblütig sind beide Trainer am Spielfeldrand. Und beide waren es auch auf dem Platz. Vielleicht liegt es dann auch darin begründet, dass sich Thomas Schäfer und Kim Kossmann so sehr mögen, es sogar in der Zeit getan haben, als sie sich noch heiße Duelle auf dem Platz, vor allem aber auch in der Halle geliefert haben.







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