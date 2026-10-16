Mülheim-Kärlich gegen Laubach Beste Defensive empfängt die beste Offensive der Liga Sina Ternis 16.10.2026, 12:00 Uhr

i Pascal Steinmetz (blaues Trikot) musste unter der Woche schon im Pokalspiel gegen den Ahrweiler BC passen. Auch für das Heimspiel seiner SG 2000 Mülheim-Kärlich am Sonntag gegen Laubach steht krankheitsbedingt ein großes Fragezeichen hinter dem Offensivakteur. sjs / Sebastian J. Schwarz. Sebastian J. Schwarz

Nur vier Punkte trennen die SG 2000 Mülheim-Kärlich und den SV Laubach in der Tabelle voneinander. Mit Blick auf die Tor- und Gegentorausbeute sind es aber Welten. Die einen sind vorn, die anderen hinten deutlich besser. Was setzt sich durch?

Prognosen sind schwierig vor der Partie am Sonntag (15 Uhr) zwischen der SG 2000 Mülheim-Kärlich und dem SV Laubach. Denn da wird es vor allem um die Frage gehen: Was setzt sich am Ende durch – die mit Abstand beste Defensive oder die mit nahezu genauso viel Abstand beste Offensive der Fußball-Rheinlandliga?







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