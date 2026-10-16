Nur vier Punkte trennen die SG 2000 Mülheim-Kärlich und den SV Laubach in der Tabelle voneinander. Mit Blick auf die Tor- und Gegentorausbeute sind es aber Welten. Die einen sind vorn, die anderen hinten deutlich besser. Was setzt sich durch?
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Prognosen sind schwierig vor der Partie am Sonntag (15 Uhr) zwischen der SG 2000 Mülheim-Kärlich und dem SV Laubach. Denn da wird es vor allem um die Frage gehen: Was setzt sich am Ende durch – die mit Abstand beste Defensive oder die mit nahezu genauso viel Abstand beste Offensive der Fußball-Rheinlandliga?