Männchen-Brüder Kontrahenten Besonderes Zwillingsduell bei SVU gegen SG 2000 Sina Ternis 06.11.2026, 09:00 Uhr

i Lauro Männchen (grün-weißes Trikot) spielt seit der Jugend in Mülheim-Kärlich, ist unter Nenad Lazarevic zu einem absoluten Führungsspieler geworden. René Weiss

Wenn am Sonntag der SV Untermosel die SG Mülheim-Kärlich in der Rheinlandliga empfängt, dann stehen sich zum ersten Mal die beiden Zwillinge Louis und Lauro Männchen gegenüber. Und die werden von ihren Trainern in den höchsten Tönen gelobt.

Für zwei Akteure ist das Aufeinandertreffen zwischen dem SV Untermosel Kobern-Gondorf und der SG 2000 Mülheim-Kärlich am Sonntag (15 Uhr) ein ganz besonderes: für die beiden Zwillinge Louis und Lauro Männchen. Die beiden Waldescher verbrachten ihre gesamte Jugend und das erste Seniorenjahr zusammen, dann trennten sich ihre fußballerischen Wege: Lauro blieb in Mülheim, Louis zog es zunächst zum SSV Boppard und von dort zum SV Untermosel, wo ...







Artikel teilen

Artikel teilen