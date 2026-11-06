Wenn am Sonntag der SV Untermosel die SG Mülheim-Kärlich in der Rheinlandliga empfängt, dann stehen sich zum ersten Mal die beiden Zwillinge Louis und Lauro Männchen gegenüber. Und die werden von ihren Trainern in den höchsten Tönen gelobt.
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Für zwei Akteure ist das Aufeinandertreffen zwischen dem SV Untermosel Kobern-Gondorf und der SG 2000 Mülheim-Kärlich am Sonntag (15 Uhr) ein ganz besonderes: für die beiden Zwillinge Louis und Lauro Männchen. Die beiden Waldescher verbrachten ihre gesamte Jugend und das erste Seniorenjahr zusammen, dann trennten sich ihre fußballerischen Wege: Lauro blieb in Mülheim, Louis zog es zunächst zum SSV Boppard und von dort zum SV Untermosel, wo ...