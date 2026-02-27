Rheinlandliga-Tabellenführer Ahrweiler BC reist am Sonntag zur FV Morbach und damit zu einer Mannschaft, bei der es unter der Woche eine Menge Redebedarf war. Das wiederum macht die Aufgabe für den ABC noch herausfordernder.
Ohne Frage, es war noch mächtig Sand im Getriebe beim Ahrweiler BC zum Restart in die Fußball-Rheinlandliga: Die Mannschaft von Spielertrainer Markus Pazurek gewann ihr Spiel gegen den FC Bitburg am Ende zwar deutlich mit 5:2, ließ es aber an der nötigen Leichtigkeit fehlen, erlaubte sich zu viele Stockfehler und legte dem Eifel-Klub die Gegentore praktisch selbst auf.