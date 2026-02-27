Ahrweiler reist nach Morbach Bei nächstem ABC-Gegner rumort es, Frank vor Rücktritt Sina Ternis 27.02.2026, 11:06 Uhr

i Im Hinspiel taten sich Ahrweilers Spielertrainer Markus Pazurek (rotes Trikot) beim 3:2 gegen die FV Morbach schon mächtig schwer. Und auch dieses Mal erwartet der Coach eine Menge Gegenwehr. Aus Gründen. Martin Gausmann

Rheinlandliga-Tabellenführer Ahrweiler BC reist am Sonntag zur FV Morbach und damit zu einer Mannschaft, bei der es unter der Woche eine Menge Redebedarf war. Das wiederum macht die Aufgabe für den ABC noch herausfordernder.

Ohne Frage, es war noch mächtig Sand im Getriebe beim Ahrweiler BC zum Restart in die Fußball-Rheinlandliga: Die Mannschaft von Spielertrainer Markus Pazurek gewann ihr Spiel gegen den FC Bitburg am Ende zwar deutlich mit 5:2, ließ es aber an der nötigen Leichtigkeit fehlen, erlaubte sich zu viele Stockfehler und legte dem Eifel-Klub die Gegentore praktisch selbst auf.







Artikel teilen

Artikel teilen