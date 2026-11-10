Zwillingsbrüder nach Duell Bei Männchens kehrt am Küchentisch wieder Ruhe ein Sina Ternis 10.11.2026, 10:07 Uhr

i Lauro (weißes Trikot, Mitte) und sein Zwillingsbruder Louis Männchen (rotes Trikot, am Ball) lieferten sich auf dem Platz einige heiße Duelle. Am Ende siegte Lauro zusammen mit seiner SG 2000 Mülheim-Kärlich deutlich mit 6:0 gegen seinen Bruder und den SV Untermosel. Jörg Niebergall

Das erste Brüderduell ist Geschichte – und es ging ganz klar an Lauro Männchen, der mit der SG 2000 Mülheim-Kärlich seinen Zwillingsbruder Louis und den SV Untermosel klar mit 6:0 besiegte. Auf dem Platz jedenfalls schenkten sich beide nichts.

Am Ende war es eine klare Sache im Rheinlandliga-Duell zwischen dem SV Untermosel Kobern-Gondorf und der SG 2000 Mülheim-Kärlich. Der Gast und Tabellenführer gewann deutlich mit 6:0, untermauerte damit seine Spitzenposition. Damit besiegte auch Lauro Männchen seinen Zwillingsbruder Louis Männchen – und der Mülheimer hatte laut seinem Trainer Nenad Lazarevic durchaus einen großen Anteil daran, dass die Gastgeber nicht zur Entfaltung gekommen ...







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