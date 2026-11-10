Das erste Brüderduell ist Geschichte – und es ging ganz klar an Lauro Männchen, der mit der SG 2000 Mülheim-Kärlich seinen Zwillingsbruder Louis und den SV Untermosel klar mit 6:0 besiegte. Auf dem Platz jedenfalls schenkten sich beide nichts.
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Am Ende war es eine klare Sache im Rheinlandliga-Duell zwischen dem SV Untermosel Kobern-Gondorf und der SG 2000 Mülheim-Kärlich. Der Gast und Tabellenführer gewann deutlich mit 6:0, untermauerte damit seine Spitzenposition. Damit besiegte auch Lauro Männchen seinen Zwillingsbruder Louis Männchen – und der Mülheimer hatte laut seinem Trainer Nenad Lazarevic durchaus einen großen Anteil daran, dass die Gastgeber nicht zur Entfaltung gekommen ...