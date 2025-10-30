SG 99 empfängt Morbach Bei Andernach wird Mister X neben Tim Esten stürmen 30.10.2025, 08:28 Uhr

i Andernachs derzeit bester Stürmer Mike Borger (weißes Trikot, links Immendorfs Kapitän Marvin Weber) wird gegen die FV Morbach wohl nicht von Beginn an auflaufen. Er hatte sich in der Vorwoche gegen Bitburg eine Wadenverletzung zugezogen und ist wohl nur eine Option für die Bank. Eine Alternative hat Trainer Kim Kossmann aber schon im Kopf. René Weiss

Die einen haben fünf der jüngsten sechs Spiele gewonnen, die anderen haben in drei Partien neun Punkte geholt. Es sind also durchaus die Rheinlandliga-Teams der Stunde, die am Samstag in Andernach aufeinandertreffen.

„Es macht gerade einfach Spaß.“ Das sagt Kim Kossmann, Coach der SG 99 Andernach, vor dem Heimspiel am Samstag (14 Uhr) gegen die FV Morbach. Und dass er das sagt, dafür gibt es gute Gründe, schließlich hat sein Team in der Fußball-Rheinlandliga einen Lauf, hat von den jüngsten sechs Partien fünf gewonnen und einmal unentschieden gespielt.







