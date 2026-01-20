Serie dienstälteste Spieler Becker: Schöne Vorstellung, mit meinem Sohn zu spielen Sina Ternis 20.01.2026, 12:00 Uhr

i Seit der Saison 2015/16 spielt Yannik Becker (rotes Trikot) beim VfB Linz. Dieses Foto stammt aus seiner ersten Saison, damals ging's, noch eine Klasse tiefer, auch schon gegen den VfB Wissen. Heinz-Werner Lamberz

Während der Winterpause haben auch die Spieler in der Rheinlandliga frei, die am längsten für ihre Klubs aktiv sind. Wir haben sie aus dem „Winterschlaf“ geklingelt und mit ihnen Interviews geführt. Heute mit Yannik Becker vom VfB Linz.

Als er aus der A-Jugend kam, da musste er sich erst einmal neu orientieren. Über den VfL Alfter ging es für Yannik Becker 2015, also in seinem zweiten Seniorenjahr, zum VfB Linz. Das lag vor allem an seiner Freundin beziehungsweise deren Vater, wie der heute 30-Jährige erzählt.







Artikel teilen

Artikel teilen