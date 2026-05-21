EGC Wirges gastiert in Bitburg
Baldus sucht noch Routiniers und mehr Konstanz
Sven Baldus richtet den Blick auf die Uhr: Wie seine Mannschaft ist der Trainer der EGC Wirges froh, wenn die Saison vorbei ist.
Sven Baldus richtet den Blick auf die Uhr: Wie seine Mannschaft ist der Trainer der EGC Wirges froh, wenn die Saison vorbei ist. Am Samstag steht allerdings noch eine Auswärtsfahrt zum FC Bitburg an.
Jörg Niebergall

Am Ende wird’s Rang 9, 10 oder 11 für die Spvgg EGC Wirges. Zufrieden ist Coach Sven Baldus ohnehin mit der Saison, auch wenn er weiß, dass es noch Dinge zu verbessern gibt. Das zeigte auch das Hinspiel gegen Bitburg. Nun steht das Rückspiel an.

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Dass es jetzt nicht mehr allzu intensiv zugeht, das gesteht Sven Baldus seiner Mannschaft zu. Am Montag stand bei der Spvgg EGC Wirges ein Spaßtraining auf dem Programm, die zweite Einheit steht am Freitag an, ehe die Glas-Chemiker am Samstag (15 Uhr) zum letzten Rheinlandligaspiel der Saison beim FC Bitburg reisen.

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