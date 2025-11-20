Wirgeser Heimstärke gefragt Baldus legt vor Bitburg-Spiel den Finger in die Wunde 20.11.2025, 14:12 Uhr

i So obenauf wie in dieser Szene waren Samet Sögünmez und seine EGC Wirges beim Spiel in Andernach nur selten. Am Ende stand eine 0:2-Niederlage. Zu Hause gegen Bitburg soll am Samstag vieles besser werden. René Weiss

Die Spvgg EGC Wirges steht mit 26 Punkten auf Rang sieben – doch Trainer Sven Baldus warnt vor Nachlässigkeiten. Vor dem Heimspiel gegen den FC Bitburg fordert er mehr Intensität und Leidenschaft als beim 0:2 in Andernach.

26 Punkte aus 16 Partien sind für einen Aufsteiger eine starke Bilanz. Das weiß auch Sven Baldus, Trainer der Spvgg EGC Wirges. Er ist allerdings lange genug im Geschäft, um angesichts dieser Punktausbeute, die gleichbedeutend mit Rang sieben in der Tabelle der Fußball-Rheinlandliga ist, nicht in überschwängliche Euphorie zu verfallen.







