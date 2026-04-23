39 Punkte hat Aufsteiger Spvgg EGC Wirges aktuell auf dem Konto. Passieren kann da eigentlich nichts mehr – und doch will sich Coach Sven Baldus vor dem Auswärtsspiel bei der SG Hochwald damit nicht zufriedengeben.
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Es war zuletzt ein wenig Sand im Getriebe bei den Rheinlandliga-Fußballern der Spvgg EGC Wirges. Dass es auswärts nicht so richtig rund läuft bei der Mannschaft von Sven und Alexander Baldus, das ist jetzt nicht unbedingt etwas Neues, aber zuletzt gab’s auch auf dem heimischen Kunstrasen eine durchaus verdiente 3:5-Niederlage gegen den VfB Linz.