Es war gut eine Stunde gespielt im Spitzenspiel der Fußball-Rheinlandliga zwischen der SG 2000 Mülheim-Kärlich und dem FC Cosmos Koblenz, da sagte Gästetrainer Yusuf Emre Kasal zu seinem Gegenüber Nenad Lazarevic, dass die Mannschaft, die den ersten Fehler macht, bestraft wird. Lazarevic entgegnete, dass das Team, das 1:0 in Führung geht, das Spiel auch gewinnt. Irgendwie sollten beide recht behalten: Die Gastgeber leisteten sich den ersten Fehler, den bestraften die „Cosmonauten“ mit einem Treffer – und gewannen letztendlich verdient mit 3:1 (0:0). Der Sieg war auch gleichbedeutend damit, dass die Gäste mittlerweile bis auf fünf Zähler auf Mülheim-Kärlich herangerückt sind, und das bei einem Spiel weniger.

Die Tabelle, das gab Kasal im Anschluss an eine intensive Partie zu Protokoll, interessiere ihn allerdings nicht sonderlich. Der Sieg vor rund 650 Zuschauern tat es schon. „Denn der macht etwas. Er macht etwas mit meiner Mannschaft und er macht sicherlich auch etwas mit Mülheim-Kärlich.“ Immerhin war es die zweite Niederlage nach Gang für den Spitzenreiter, der nach einem souveränen Start ins Jahr doch mächtig ins Wanken geraten ist.

„Wir haben immer noch alles selbst in der Hand. Die Meisterschaft wurde nicht in diesem Spiel entschieden.“

Mülheims Coach Nenad Lazarevic

Da erstaunt es wenig, dass Lazarevic direkt nach Abpfiff bedacht war, die Köpfe bei seiner Mannschaft wieder aufzurichten, den Blick nach vorne zu richten und eine neue Serie heraufzubeschwören. „Wir haben immer noch alles selbst in der Hand. Die Meisterschaft wurde nicht in diesem Spiel entschieden.“

Fußball gespielt wurde tatsächlich auch auf dem Mülheim-Kärlicher Kunstrasen. Und das von den Gästen deutlich mehr als von den Gastgebern. „Das hatte ich genau so erwartet. Die wussten, dass wir kommen müssen, und wir wussten, dass es ein Geduldsspiel werden würde“, sagte Kasal.

Dieses Geduldsspiel sah dann so aus, dass Cosmos in den ersten 45 Minuten ein deutliches Plus an Ballbesitz hatte, mit diesem Ballbesitz aber vor allem im letzten Drittel nicht allzu viel anzufangen wusste. Da kamen Flanken aus dem Halbfeld oder von der Grundlinie, die keinen Abnehmer fanden, da waren Schussversuche, die Mülheims Schlussmann Michael Wall, sofern sie denn überhaupt aufs Tor kamen, vor keine Probleme stellten, und da war viel Ballgeschiebe im Mittelfeld. Doch genau das hatte Kasal seiner Mannschaft mit auf den Weg gegeben. „Wir wussten, dass Mülheim uns ins offene Messer laufen lassen will, um dann auf Umschaltmomente zu setzen.“

Eine erste Halbzeit für Taktikfans

Diese Umschaltmomente gab es allerdings, weil die Cosmonauten eben nicht ins offene Messer liefen, nur allzu selten – und falls doch, waren die Gäste schnell wieder hinter dem Ball, ließen so auch keine gefährlichen SG-Torabschlüsse zu. So waren es vor allem Taktikfans, die in Hälfte eins auf ihre Kosten kamen.

Nach Wiederanpfiff nahm die Partie dann deutlich mehr Fahrt auf, weil Cosmos etwas mehr ins Risiko ging, aber auch, weil Mülheim-Kärlich mehr am Spiel teilnahm. Den ersten Fehler machten dann, wie erwähnt, die Gastgeber: Bei einer kurz ausgeführten Ecke fühlte sich keiner so recht für Alket Bajrami verantwortlich, der zunächst einen Gegenspieler aussteigen ließ und den Ball dann aus 16 Metern überlegt ins lange Eck schlenzte (60.). Dass es nicht bei diesem einen Tor blieb, lag daran, dass nun die SG 2000 gefragt war, mehr riskieren musste, den „Cosmonauten“ mehr Räume bot. Zunächst wäre das Risiko der Gastgeber fast belohnt worden, als ein Freistoß von Hendrik Hillen aus gut 16 Metern von der Unterkante der Latte eben nicht über die Linie, sondern zurück ins Feld sprang (65.). „Machen wir den, nimmt die Partie vielleicht einen anderen Verlauf“, sagte Lazarevic.

Sehenswertes Solo sorgt für endgültige Entscheidung

Fünf Minuten später hatte dessen Team, erneut durch Hillen, erneut nach einem Freistoß den Ausgleich auf dem Fuß. Dieses Mal klärte Wilde-Donald Guerrier auf der Linie für seinen bereits geschlagenen Schlussmann. Das 0:2 (77.) durch Tony Djim läutete dann eine turbulente Schlussphase ein. Mülheim warf noch mal alles nach vorne, Cosmos ließ sich zu sehr in die eigene Hälfte zurückdrängen – und wurde mit dem späten Gegentreffer durch Christoph Fritsch bestraft (90.+2). Doch die Hoffnung der SG 2000 währte nicht lange, denn mit einem sehenswerten Solo sorgte Adam Ech-Chabel für den Schlusspunkt und zugleich für Spannung im Aufstiegsrennen der Rheinlandliga.

SG 2000 Mülheim-Kärlich – FC Cosmos Koblenz 1:3 (0:0)

Mülheim-Kärlich: Wall – Hollendung, Fritsch, Wilmsmann, Ternis – Steinmetz, Fuß (57. Männchen), Weis, Rönz (61. Heuser) – Hillen (80. Jacobs), Aretz (57. Platzek).

Cosmos Koblenz: Duverger – Guerrier, Fezui, Klein, Kokot (57. Bajrami) – Neal, Eyrice, Farajli, Ed-Daoudi (73. Ech-Chabel) – Djim (82. Sidi Adda), Lunga (61. Krasniqi).

Schiedsrichter: Jason Lieser (Hetzerath).

Zuschauer: 650.

Tore: 0:1 Alket Bajrami (68.), 0:2 Tony Djim (77.), 1:2 Christoph Fritsch (90.+2), 1:3 Adam Ech-Chabel (90.+6).

Besonderheit: Gelb-Rote Karte für Yasa Eyrice (81., Cosmos).