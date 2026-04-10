Mit schon sieben Punkten Rückstand zum rettenden Ufer steht der FV Rübenach definitiv mit dem Rücken zur Wand. Und nun geht es ausgerechnet zum Aufstiegsaspiranten Rot-Weiss Wittlich – mit 23 Gegentoren in vier Spielen im Gepäck.
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Nein, Benedikt Lauer ist derzeit wahrlich nicht zu beneiden. Denn sein FV Rübenach taumelt nach zuletzt vier Niederlagen nach Gang, darunter auch eine 0:5-Klatsche im Rheinlandliga-Kellerduell gegen Kirchberg und zwei Spiele mit jeweils acht Gegentoren gegen Laubach und Ahrweiler, dem Abstieg entgegen.