FV muss nach Wittlich reisen
Aufgeben ist für Rübenachs Coach Lauer keine Option
Hängende Köpfe beim FV Rübenach nach der Niederlage gegen den TuS Kirchberg am vergangenen Wochenende. Nun muss der Drittletzte
Hängende Köpfe beim FV Rübenach nach der Niederlage gegen den TuS Kirchberg am vergangenen Wochenende. Nun muss der Drittletzte ausgerechnet zu Rot-Weiss Wittlich reisen.
Jörg Niebergall

Mit schon sieben Punkten Rückstand zum rettenden Ufer steht der FV Rübenach definitiv mit dem Rücken zur Wand. Und nun geht es ausgerechnet zum Aufstiegsaspiranten Rot-Weiss Wittlich – mit 23 Gegentoren in vier Spielen im Gepäck. 

Lesezeit 2 Minuten
Nein, Benedikt Lauer ist derzeit wahrlich nicht zu beneiden. Denn sein FV Rübenach taumelt nach zuletzt vier Niederlagen nach Gang, darunter auch eine 0:5-Klatsche im Rheinlandliga-Kellerduell gegen Kirchberg und zwei Spiele mit jeweils acht Gegentoren gegen Laubach und Ahrweiler, dem Abstieg entgegen.

Ressort und Schlagwörter

RheinlandligaSport
Samstag & Montag
Neues aus der Rheinlandliga

Noch mehr Fußball: Spielberichte und weitere Neuigkeiten aus der Rheinlandliga gibt es immer samstags und montags bis 6 Uhr.

Newsletter abonnieren