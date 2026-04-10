FV muss nach Wittlich reisen Aufgeben ist für Rübenachs Coach Lauer keine Option Sina Ternis 10.04.2026, 16:00 Uhr

i Hängende Köpfe beim FV Rübenach nach der Niederlage gegen den TuS Kirchberg am vergangenen Wochenende. Nun muss der Drittletzte ausgerechnet zu Rot-Weiss Wittlich reisen. Jörg Niebergall

Mit schon sieben Punkten Rückstand zum rettenden Ufer steht der FV Rübenach definitiv mit dem Rücken zur Wand. Und nun geht es ausgerechnet zum Aufstiegsaspiranten Rot-Weiss Wittlich – mit 23 Gegentoren in vier Spielen im Gepäck.

Nein, Benedikt Lauer ist derzeit wahrlich nicht zu beneiden. Denn sein FV Rübenach taumelt nach zuletzt vier Niederlagen nach Gang, darunter auch eine 0:5-Klatsche im Rheinlandliga-Kellerduell gegen Kirchberg und zwei Spiele mit jeweils acht Gegentoren gegen Laubach und Ahrweiler, dem Abstieg entgegen.







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