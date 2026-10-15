SV gastiert in Schweich
Auf vier Untermoseler Remis soll wieder Sieg folgen
Gegen Trier-Tarforst hielten Amir Rastelica (rotes Trikot) und sein SV Untermosel Kobern-Gondorf zwar defensiv die Null, ließen
Gegen Trier-Tarforst hielten Amir Rastelica (rotes Trikot) und sein SV Untermosel Kobern-Gondorf zwar defensiv die Null, ließen aber auch vorne die nötige Durchschlagskraft vermissen. Das soll im Idealfall bei Mosella Schweich anders werden.
Wolfgang Heil

Seit fünf Spielen ist der SV Untermosel ungeschlagen, allerdings waren auch vier Unentschieden dabei. Gegen Mosella Schweich peilt das Team von Stefan Ostkamp und Tobias Wirtz endlich wieder einen Sieg an.

Lesezeit 2 Minuten
Rang neun klingt erst einmal gut. Allerdings weiß Tobias Wirtz, dass der Blick auf die Platzierung in der Tabelle der Fußball-Rheinlandliga, zumindest aktuell ein trügerischer ist. Denn sein SV Untermosel Kobern-Gondorf hat nach elf Spieltagen gerade einmal vier Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang, sollten fünf Teams runtergehen müssen, wären es sogar nur drei Zähler.
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