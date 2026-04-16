123 Kilometer sind es vom Vereinsgelände der SG 99 Andernach bis nach Auw bei Prüm. Mehr als eineinhalb Stunden werden die Bäckerjungen also unterwegs sein für das Rheinlandliga-Gastspiel bei der SG Schneifel. Und das im Idealfall nicht umsonst.
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Es ist jetzt nicht so, dass Kim Kossmann aus der Fahrt nach Auw bei Prüm eine Spaßfahrt machen will. Dazu ist der Weg zu weit, die Fahrt mit knapp zwei Stunden zu lang. Aber es ist auch klar, dass seine SG 99 Andernach nicht unbedingt die Favoritenrolle innehat, wenn es am Samstag (18 Uhr) zum Gastspiel beim Tabellenzweiten der Fußball-Rheinlandliga, der SG Schneifel, geht.