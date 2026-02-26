Gastspiel bei der SG Schneifel Auf dem Papier chancenlose Linzer wollen Überraschung Sina Ternis 26.02.2026, 06:00 Uhr

i Der Linzer Kapitän Niklas Klein (weißes Trikot) bekam in der Vorwoche beim 0:2 gegen den TuS Immendorf einen Schlag ab. Hinter ihm steht vor dem Gastspiel bei der SG Schneifel am Freitagabend noch ein kleines Fragezeichen. Heinz-Werner Lamberz

Ist es eine Mission Impossible, wenn Rheinlandligist VfB Linz am Freitag bei der SG Schneifel gastiert? Allzu viel spricht jedenfalls nicht für die Gäste, doch Coach Thomas Schuster will das kleine Schlupfloch finden und für eine Überraschung sorgen.

Auf dem Papier spricht relativ wenig für seine Mannschaft, das gibt auch Trainer Thomas Schuster unumwunden zu. Und doch sieht er seinen VfB Linz beim Gastspiel am Freitagabend (20 Uhr) bei der SG Schneifel auf dem Kunstrasenplatz in Jünkerath nicht chancenlos.







