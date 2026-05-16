Nach dem Abpfiff gab’s kein Halten mehr im Ahrweiler’ Apollinarissstadion: Mit einem souveränen 5:0-Sieg hat der ABC die Meisterschaft in der Rheinlandliga und damit den Aufstieg in die Oberliga perfekt gemacht.
Lesezeit 4 Minuten
Es ist vollbracht: Der Ahrweiler BC ist zurück in der Fußball-Oberliga, hat die Rheinlandliga-Meisterschaft mit einem 5:0-Sieg gegen die SG Hochwald perfekt gemacht – und entsprechend brachen nach dem Schlusspfiff alle Dämme im mit knapp 500 Zuschauern gut gefüllten Apollinarisstadion.