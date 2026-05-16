5:0-Sieg gegen Hochwald
Auch ohne Porca: ABC macht Oberliga-Aufstieg perfekt
Der Ahrweiler BC hat eine überragende Saison mit der Rheinlandliga-Meisterschaft gekrönt und ließ sich anschließend auf der Trib
Der Ahrweiler BC hat eine überragende Saison mit der Rheinlandliga-Meisterschaft gekrönt und ließ sich anschließend auf der Tribüne von den Fans feiern.
Martin Gausmann

Nach dem Abpfiff gab’s kein Halten mehr im Ahrweiler’ Apollinarissstadion: Mit einem souveränen 5:0-Sieg hat der ABC die Meisterschaft in der Rheinlandliga und damit den Aufstieg in die Oberliga perfekt gemacht. 

Lesezeit 4 Minuten
Es ist vollbracht: Der Ahrweiler BC ist zurück in der Fußball-Oberliga, hat die Rheinlandliga-Meisterschaft mit einem 5:0-Sieg gegen die SG Hochwald perfekt gemacht – und entsprechend brachen nach dem Schlusspfiff alle Dämme im mit knapp 500 Zuschauern gut gefüllten Apollinarisstadion.

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