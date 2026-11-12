Kellerduell in Malberg Antworten auf Druck-Frage und Kirchbergs Elfer-Thematik Mirko Bernd 12.11.2026, 18:00 Uhr

i Das letzte Duell in Malberg ging Ende März 2025 an den TuS Kirchberg um Jannik Auler (links), der beim 2:1 zum 1:0 traf gegen die Malberger um (von links) Bastian Bleeser, Torwart Nick Hammel und Til Wölfer. Am Sonntag steht das Duell wieder auf dem Programm, nachdem die Malberger nach dem Abstieg direkt wieder zurück sind in der Rheinlandliga. Abstiegsbedroht sind beide Klubs, Kirchberg als Vorletzter allerdings noch viel mehr als der Viertletzte Malberg. Jürgen Augst/byJogi

Die SG Malberg hat zuletzt zweimal nach Gang in der Rheinlandliga verloren, der TuS Kirchberg nicht, die Hunsrücker spielten zweimal unentschieden gegen formstarke Gegner. Es könnte ein offenes Kellerduell werden in Malberg.

Mit dem Druck ist das so eine Sache. Gerade im Abstiegskampf kommt das Thema immer wieder auf. Das ist in der Fußball-Rheinlandliga nicht anders. Hemmt er? Kann man damit umgehen? Oder sogar unter Druck besonders gut aufspielen? Darüber haben sich auch die Trainer der SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen und des TuS Kirchberg ihre Gedanken schon gemacht.







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