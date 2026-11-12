Die SG Malberg hat zuletzt zweimal nach Gang in der Rheinlandliga verloren, der TuS Kirchberg nicht, die Hunsrücker spielten zweimal unentschieden gegen formstarke Gegner. Es könnte ein offenes Kellerduell werden in Malberg.
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Mit dem Druck ist das so eine Sache. Gerade im Abstiegskampf kommt das Thema immer wieder auf. Das ist in der Fußball-Rheinlandliga nicht anders. Hemmt er? Kann man damit umgehen? Oder sogar unter Druck besonders gut aufspielen? Darüber haben sich auch die Trainer der SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen und des TuS Kirchberg ihre Gedanken schon gemacht.