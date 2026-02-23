Spieler des Spieltags Andreas Nicolay: Der Lautsprecher mit den leisen Tönen Sina Ternis 23.02.2026, 10:57 Uhr

i Foto: Tino Balle, Collage: Svenja Wolf

Andreas Nicolay, Mittelfeldmotor des Rheinlandligisten TuS Immendorf, krönte seine starke Leistung beim wichtigen 2:0-Sieg gegen Linz mit einem Treffer und verdient sich nicht nur deswegen die Auszeichnung „Spieler des Spieltags“.

Als einen Lautsprecher, der dennoch lieber leise Töne anschlägt, als jemanden, der seine Worte mit Bedacht, aber doch immer dann, wenn es nötig ist, einsetzt – so bezeichnet sein Trainer Marvin Schenk unseren ersten „Spieler des Spieltags“ in der Fußball-Rheinlandliga nach der Winterpause.







Artikel teilen

Artikel teilen