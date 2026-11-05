Es ist nicht so, dass die SG 99 Andernach derzeit schlechten Fußball spielen würde. Es ist aber so, dass sie das Tor viel zu selten trifft. Ändert sich das am Samstag daheim gegen Aufsteiger Mosella Schweich endlich?
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Die Kaltschnäuzigkeit, im eigenen und im gegnerischen Strafraum, die ist derzeit das große Problem bei der SG 99 Andernach. Das hatte sich nicht erst im Fußball-Rheinlandligaspiel beim FSV Trier-Tarforst, an dessen Ende eine 1:3-Niederlage stand, bemerkbar gemacht, es fand aber am Dienstagabend in einer aus Sicht von Trainer Kim Kossmann völlig unnötigen 2:4-Klatsche im Rheinlandpokal-Achtelfinale gegen Oberligist Eisbachtal schon so etwas wie ...