SG 99 empfängt Tabellenzweiten Andernach will Heim-Blues gegen Hochwald abschütteln Sina Ternis 10.09.2026, 11:00 Uhr

i Der defensive Mittelfeldspieler Alexis Weidenbach sah gegen Eintracht Trier II kurz vor Schluss Gelb-Rot, wird seiner SG 99 Andernach im Heimspiel gegen die SG Hochwald fehlen. René Weiss

Ein mageres Pünktchen gab es bislang für die SG 99 Andernach auf dem heimischen Kunstrasen. Allerdings gab’s auch erst zwei Spiele. Das dritte am Samstag gegen die SG Hochwald soll genutzt werden, um die Bilanz aufzupolieren.

Noch nicht voll im Soll, aber zumindest halbwegs im Soll sieht Kim Kossmann seine SG 99 Andernach. Das ist auch dem durchaus überraschenden Sieg beim bis dahin ungeschlagenen Tabellenführer der Fußball-Rheinlandliga, Eintracht Trier II, zu verdanken, der den Bäckerjungen die Zähler fünf, sechs und sieben einbrachte.







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