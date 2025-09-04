Einen angeknockten Gegner, zumindest mit Blick auf die Punkteausbeute, hatte der TuS Kirchberg schon in der Vorwoche, gewann am Ende glücklich mit 3:1 gegen Wissen. Nun geht es zur SG 99 Andernach, die auch erst drei Zähler auf dem Konto hat.

Auch wenn Selim Denguezli, Trainer des TuS Kirchberg, bis Mai in einer anderen Liga unterwegs war, ist der kommende Gegner seines Teams, die SG 99 Andernach, keine Unbekannte für ihn. „Ich habe mit Karbach in der Vorsaison dreimal gegen sie gespielt, einmal im Pokal, zweimal in Testspielen“, sagt er vor dem direkten Aufeinandertreffen in der Fußball-Rheinlandliga am Samstag (14 Uhr) im Andernacher Stadion.

Allerdings dürfte sich seit besagten Begegnungen doch einiges geändert haben bei der SG 99, deren Spielweise lange Zeit auf den groß gewachsenen und kopfballstarken Stürmer Nils Wambach ausgelegt war, der bekanntlich im Sommer zum Oberligisten FV Engers gewechselt ist. „Sie hatten schon einen kleinen Umbruch“, weiß auch Denguezli. Der Umbruch hat auch dazu geführt, dass die Mannschaft von Coach Kim Kossmann mittlerweile mit Blick auf den Altersschnitt die jüngste ist. Im Durchschnitt etwa 20 Jahre alt war beispielsweise das Team, das am vergangenen Wochenende mit 1:3 beim SV Laubach verloren hatte. Auch, weil mit dem immerhin 28-jährigen Alexis Weidenbach ein „alter Hase“ fehlte. Der könnte rechtzeitig für die Partie gegen Kirchberg wieder fit sein. „Das muss er entscheiden, er kennt seinen Körper am besten und wenn er sein Go gibt, dann spielt er“, sagt sein Trainer.

Andernacher Fehlstart hat Gründe, die beide Trainer auf dem Schirm haben

Sicher ist auch, dass Argjend Idrizi von Beginn an auflaufen wird. Der Offensivakteur war in der Liga zuletzt dreimal in Folge eingewechselt worden und hat sich seinen Einsatz laut Kossmann durch starke Trainingsleistungen, durch seine Performance im Spiel und auch durch seine Lautstärke auf dem Platz verdient. Die ist, so sieht es zumindest der Trainer, durchaus noch ausbaufähig.

Auch wenn seine Mannschaft nach vier Spielen erst mit drei Punkten dasteht, war Kossmann nicht unzufrieden mit den Leistungen. Auch Denguezli relativiert, wie schon in der Vorwoche vor dem Spiel gegen den VfB Wissen. „Wir werden den Blick keinesfalls auf die Tabelle richten“, sagt der Kirchberger Trainer. Schließlich hießen die ersten Gegner, und da gibt es durchaus Parallelen zu Wissen, unter anderem Ahrweiler, Mülheim-Kärlich und Laubach. Gegen Aufsteiger Arzbach holte die SG 99 am ersten Spieltag drei Punkte, danach ging sie leer aus, war aber durchaus dran an einer Überraschung. „Ich kann das auf jeden Fall einordnen“, sagt Kossmann, der auch dafür arbeitet, dass seine Mannschaft das ebenfalls kann.

„Und wir können nicht davon ausgehen, dass die jedes Mal so unbestraft bleiben wie gegen Wissen.“

Kirchbergs Trainer Selim Denguezli über die zu hohe Fehlerquote in der Vorwoche

Immerhin könnte sein Team mit einem Dreier nach Punkten mit Gegner Kirchberg gleichziehen. Der TuS hatte in der Vorwoche erwähntes Spiel gegen Wissen mit 3:1 gewonnen, hatte seinen Trainer mit der Leistung allerdings nur bedingt zufriedengestellt. „Das Ergebnis war in Ordnung“, sagt er – und offenbart damit auch, dass vieles andere nicht in Ordnung war. Vor allem die Anzahl der individuellen Fehler war ihm deutlich zu hoch. „Und wir können nicht davon ausgehen, dass die jedes Mal so unbestraft bleiben wie gegen Wissen.“

Deswegen stand unter der Woche schon eine intensive Aufarbeitung auf dem Programm – auch in Vorbereitung auf die Partie in Andernach, wo Denguezli einen jungen, spielstarken Gegner und von seiner Mannschaft erwartet, dass sie konsequenter in ihren Aktionen ist. Personelle Änderungen gegenüber der Vorwoche könnte es schon deswegen geben, weil hinter Jonas Heimer erneut ein Fragezeichen steht. Der Offensivakteur musste gegen Wissen zur Pause wieder runter, befindet sich laut Trainer irgendwie zwischen „einsatzfähig und es geht doch nicht so ganz“.

„Sie haben eine gute Mischung aus Jung und Alt.“

Andernachs Trainer Kim Kossmann über Gegner Kirchberg

Kossmann jedenfalls macht keinen Hehl daraus, dass er nicht traurig wäre, wenn Heimer fehlen würde. „Er ist für mich einer der besten Kicker der ganzen Klasse“, sagt er. Allerdings erwartet er Kirchberg auch ohne den Routinier stark, „weil sie eine gute Mischung aus Jung und Alt haben“. Mit Jannick Rode hat in der Vorwoche ein junger und dennoch erfahrener Akteur ein 20-minütiges Comeback gegeben, könnte ebenso zu einer Option werden wie Casian Samoila. „Da müssen wir Stück für Stück schauen“, sagt Denguezli.