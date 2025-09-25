Partie findet Freitag statt Andernach will gegen Hochwald daheim nachlegen 25.09.2025, 12:00 Uhr

i Voller Einsatz und Leidenschaft, das wird bei der SG 99 Andernach und Philipp Schmitz (blaues Trikot) auch Thema sein im Heimspiel gegen die SG Hochwald. Die Partie findet bereits am Freitagabend statt. Heinz-Werner Lamberz

Auch wenn am Freitagabend auf dem Andernacher Kunstrasen zwei Teams aufeinandertreffen, die bislang erst sieben Zähler auf dem Konto haben, gehen sowohl Gastgeber als auch Gast aus Hochwald selbstbewusst ins Spiel – dank des vergangenen Spieltags.

Erst gewinnen, dann feiern, so lautet die Devise bei der SG 99 Andernach vor dem Heimspiel am Freitagabend (20 Uhr) gegen die SG Hochwald. Die Rheinlandligapartie wurde wegen des in der Altstadt stattfindenden Michelsmarkts vorverlegt – und soll ein freies oder auch feierintensives Wochenende einläuten.







Artikel teilen

Artikel teilen