Auch wenn am Freitagabend auf dem Andernacher Kunstrasen zwei Teams aufeinandertreffen, die bislang erst sieben Zähler auf dem Konto haben, gehen sowohl Gastgeber als auch Gast aus Hochwald selbstbewusst ins Spiel – dank des vergangenen Spieltags.
Erst gewinnen, dann feiern, so lautet die Devise bei der SG 99 Andernach vor dem Heimspiel am Freitagabend (20 Uhr) gegen die SG Hochwald. Die Rheinlandligapartie wurde wegen des in der Altstadt stattfindenden Michelsmarkts vorverlegt – und soll ein freies oder auch feierintensives Wochenende einläuten.