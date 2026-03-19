Launisch gegen hektisch Andernach sucht nach Kontinuität und Linz nach Ruhe Sina Ternis 19.03.2026, 18:00 Uhr

i Im Hinspiel setzten sich Philipp Schmitz (blaues Trikot) und seine SG 99 Andernach mit 3:2 gegen den VfB Linz und Adis Siljkovic durch. Trotz einer 3:0-Führung wurde es am Ende noch spannend. Wird auch das Rückspiel in Andernach spannend? Heinz-Werner Lamberz

Nach vier Niederlagen in Folge ist der VfB Linz mit dem 5:0 gegen Wissen wieder zurück in der Erfolgsspur. Gut war der Auftritt allerdings nicht. Das Andernacher 0:3 in Immendorf sicherlich auch nicht. Nun kommt’s zum direkten Duell.

Erstaunlicherweise waren die Gemütslagen bei Kim Kossmann und Thomas Schuster nach den Partien in der englischen Woche anders, als man es hätte erwarten können. Während Kossmann trotz der 0:3-Schlappe seiner SG 99 Andernach beim TuS Immendorf keinesfalls alles schlecht fand, was seine Mannschaft abgeliefert hatte, war sein Gegenüber nach dem 5:0-Sieg seines VfB Linz im Kellerduell gegen den VfB Wissen weit entfernt von Euphorie.







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