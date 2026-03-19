Launisch gegen hektisch
Andernach sucht nach Kontinuität und Linz nach Ruhe
Im Hinspiel setzten sich Philipp Schmitz (blaues Trikot) und seine SG 99 Andernach mit 3:2 gegen den VfB Linz und Adis Siljkovic
Im Hinspiel setzten sich Philipp Schmitz (blaues Trikot) und seine SG 99 Andernach mit 3:2 gegen den VfB Linz und Adis Siljkovic durch. Trotz einer 3:0-Führung wurde es am Ende noch spannend. Wird auch das Rückspiel in Andernach spannend?
Heinz-Werner Lamberz

Nach vier Niederlagen in Folge ist der VfB Linz mit dem 5:0 gegen Wissen wieder zurück in der Erfolgsspur. Gut war der Auftritt allerdings nicht. Das Andernacher 0:3 in Immendorf sicherlich auch nicht. Nun kommt’s zum direkten Duell.

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Erstaunlicherweise waren die Gemütslagen bei Kim Kossmann und Thomas Schuster nach den Partien in der englischen Woche anders, als man es hätte erwarten können. Während Kossmann trotz der 0:3-Schlappe seiner SG 99 Andernach beim TuS Immendorf keinesfalls alles schlecht fand, was seine Mannschaft abgeliefert hatte, war sein Gegenüber nach dem 5:0-Sieg seines VfB Linz im Kellerduell gegen den VfB Wissen weit entfernt von Euphorie.

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