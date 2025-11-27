Arzfeld kommt, Kossmann bleibt Andernach stellt die Weichen für die kommende Saison Sina Ternis 27.11.2025, 15:00 Uhr

i Bereits seit 2019 ist Kim Kossmann Trainer der SG 99 Andernach. Nun hat der 39-Jährige seine Zusage für zwei weitere Jahre gegeben. Jörg Niebergall

Es ist eine der längsten Rheinlandliga-Auswärtsfahrten, die der SG 99 Andernach am Samstag bevorsteht. Und die will das Team von Kim Kossmann nicht umsonst antreten. Allerdings bedarf es dazu einer Steigerung gegenüber dem Hinspiel – trotz 4:1-Siegs.

Nein, dass es am Samstag (16 Uhr) ähnlich einfach wie im Hinspiel werden wird, das glaubt Kim Kossmann nicht. In besagtem Hinspiel hatte seiner SG 99 Andernach nämlich eine durchaus unterdurchschnittliche Leistung gereicht, um den Rheinlandliga-Neuling SG Arzfeld zu Hause mit 4:1 zu schlagen.







