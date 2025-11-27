Andernach stellt die Weichen für die kommende Saison

Es ist eine der längsten Rheinlandliga-Auswärtsfahrten, die der SG 99 Andernach am Samstag bevorsteht. Und die will das Team von Kim Kossmann nicht umsonst antreten. Allerdings bedarf es dazu einer Steigerung gegenüber dem Hinspiel – trotz 4:1-Siegs.
Lesezeit 2 Minuten
Nein, dass es am Samstag (16 Uhr) ähnlich einfach wie im Hinspiel werden wird, das glaubt Kim Kossmann nicht. In besagtem Hinspiel hatte seiner SG 99 Andernach nämlich eine durchaus unterdurchschnittliche Leistung gereicht, um den Rheinlandliga-Neuling SG Arzfeld zu Hause mit 4:1 zu schlagen.