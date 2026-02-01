Borger trifft wieder für SG 99 Andernach spielt nur Remis gegen Höhr-Grenzhausen Sina Ternis 01.02.2026, 10:29 Uhr

i Mike Borger erzielte nach 79 Minuten den Treffer zum Andernacher 1:1 gegen die SF Höhr-Grenzhausen. René Weiss

Dieses Mal tat sich Rheinlandligist SG 99 Andernach schwer, eigene Chancen zu kreieren - und so musste sich die Mannschaft von Kim Kossmann im Test gegen die SF Höhr-Grenzhausen mit einem 1:1 begnügen.

Bislang war Kim Kossmann eigentlich durchgehend zufrieden mit den Testspielauftritten seiner SG 99 Andernach. Beim 1:1 gegen den Mitte-Bezirksligisten SF Höhr-Grenzhausen war das anders. „Das war einfach nicht gut von uns“, befand er. Seine Mannschaft hatte große Probleme, sich gegen einen tief stehenden Gegner überhaupt Chancen herauszuspielen.







