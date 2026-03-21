1:1 zwischen SG 99 und VfB Andernach lässt Hochkaräter liegen, Linz nutzt das aus Sina Ternis 21.03.2026, 18:07 Uhr

i Intensiv, aber nicht unbedingt immer hochklassig ging es zu zwischen der SG 99 Andernach (weiße Trikots) und dem VfB Linz. Am Ende stand ein 1:1, mit dem die Gäste doch etwas besser leben konnten als die Gastgeber. Jörg Niebergall

Kim Kossmann verstand die Welt nicht mehr. Dass seine SG 99 Andernach daheim gegen den VfB Linz nicht über ein 1:1 hinausgekommen war, das lag vor allem daran, dass zig Hochkaräter liegen gelassen worden waren.

Es lief die 83. Minute, als es im Rheinlandliga-Duell zwischen der SG 99 Andernach und dem VfB Linz eine Kontersituation für die Gastgeber gab. Mike Borger und Argjend Idrizi liefen praktisch allein auf den VfB-Schlussmann Tyron Wielpütz zu, Borger legte quer auf Idrizi, der das leere Tor vor sich hatte – um den Ball dann unbedrängt gegen den langen Pfosten zu donnern.







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