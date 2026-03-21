Kim Kossmann verstand die Welt nicht mehr. Dass seine SG 99 Andernach daheim gegen den VfB Linz nicht über ein 1:1 hinausgekommen war, das lag vor allem daran, dass zig Hochkaräter liegen gelassen worden waren.
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Es lief die 83. Minute, als es im Rheinlandliga-Duell zwischen der SG 99 Andernach und dem VfB Linz eine Kontersituation für die Gastgeber gab. Mike Borger und Argjend Idrizi liefen praktisch allein auf den VfB-Schlussmann Tyron Wielpütz zu, Borger legte quer auf Idrizi, der das leere Tor vor sich hatte – um den Ball dann unbedrängt gegen den langen Pfosten zu donnern.