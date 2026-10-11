2:2 bei der SG Schneifel Andernach ist auch nach elf Spieltagen noch nicht da Sina Ternis 11.10.2026, 17:07 Uhr

i Kim Kossmann regte sich dieses Mal nicht über den Trainer, sondern mehr über die Offensivbemühungen seiner SG 99 Andernach auf. Die kam bei der SG Schneifel nicht über ein 2:2 hinaus. Jörg Niebergall

Es ist weiterhin Sand im Getriebe beim einstigen Mitfavoriten SG 99 Andernach. Die kam auch bei der ersatzgeschwächten SG Schneifel nicht über ein 2:2 hinaus, machte es vor allem nach vorne schlicht nicht gut.

Auch nach mittlerweile elf absolvierten Spieltagen in der Fußball-Rheinlandliga tritt die SG 99 Andernach auf der Stelle, kam auch in Stadtkyll bei der SG Schneifel nicht über ein 2:2 hinaus – und hat erst 13 magere Zähler auf dem Konto. Da verwundert es kaum, dass Coach Kim Kossmann im Anschluss an eine Partie, in der der Treffer, der zumindest für einen Punkt sorgte, erst nach 87 Minuten fiel, von Euphorie meilenweit entfernt war.







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