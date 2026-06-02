Nur bei einem würde er jetzt noch schwach werden: Wenn Lukas Podolski seine Karriere bei der SG 99 Andernach ausklingen lassen würde. Ansonsten sieht Kim Kossmann die Transferaktivitäten mit der Verpflichtung von Elias Dudkiewicz als beendet an.
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Schon am letzten Spieltag der Fußball-Rheinlandliga hatte Kim Kossmann angedeutet, dass sich mit Blick auf Transfers noch etwas tun könnte bei seiner SG 99 Andernach, jetzt hat der Verein Vollzug gemeldet: Elias Dudkiewicz wechselt vom Oberligisten FC Rot-Weiss Koblenz zu den Bäckerjungen.