SG-99-Kader ist komplett Andernach holt Dudkiewicz von Rot-Weiss Koblenz Sina Ternis 02.06.2026, 18:52 Uhr

i Elias Dudkiewicz (rotes Trikot) hatte schon eine Begegnung mit seinem neuen Verein: Er stand in der vergangenen Sommervorbereitung in einem Testspiel gegen die SG 99 Andernach (hier mit Sven Schiffers) auf dem Platz. René Weiss

Nur bei einem würde er jetzt noch schwach werden: Wenn Lukas Podolski seine Karriere bei der SG 99 Andernach ausklingen lassen würde. Ansonsten sieht Kim Kossmann die Transferaktivitäten mit der Verpflichtung von Elias Dudkiewicz als beendet an.

Schon am letzten Spieltag der Fußball-Rheinlandliga hatte Kim Kossmann angedeutet, dass sich mit Blick auf Transfers noch etwas tun könnte bei seiner SG 99 Andernach, jetzt hat der Verein Vollzug gemeldet: Elias Dudkiewicz wechselt vom Oberligisten FC Rot-Weiss Koblenz zu den Bäckerjungen.







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