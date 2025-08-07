Nach dem Weggang von Topstürmer Nils Wambach hat die SG 99 Andernach versucht, das Toreschießen auf mehrere Schultern zu verteilen. Wie weit sie in diesem Prozess schon ist, soll sich am Samstag gegen Rheinlandliga-Neuling Arzfeld zeigen.

Bei der SG 99 Andernach wird nach dem Weggang von Nils Wambach in gewisser Weise eine neue Ära eingeläutet. Bislang war das Offensivspiel des Fußball-Rheinlandligisten sehr auf den groß gewachsenen Stürmer ausgerichtet. Nach Wambachs Wechsel zum FV Engers braucht die Mannschaft von Coach Kim Kossmann vorne andere Lösungen, will sich variabler aufstellen, das Toreschießen im Idealfall auf mehrere Schultern verteilen. Wie weit der Prozess der Neu-Ausrichtung schon fortgeschritten ist, das soll und wird sich im ersten Saisonspiel zeigen: Am Samstag (14 Uhr) empfängt die SG 99 den West-Bezirksliga-Aufsteiger SG Arzfeld und damit auch die ganz große Unbekannte der Liga.

„Bislang gab es mit Arzfeld noch überhaupt keine Schnittmenge“, sagt Kossmann, der sich die eine oder andere Information zwar eingeholt hat, der aber auch weiß, dass gerade den Eindrücken aus Testspielen nicht die ganz große Bedeutung beigemessen werden kann. Ohnehin will er den Blick vielmehr auf seine Mannschaft richten, darauf, dass die die Abläufe mehr und mehr verinnerlicht – und den Weggang Wambachs im Idealfall schnellstmöglich kompensiert.

Mike Borger und Tim Esten haben sich im Pokal angeboten

Unter der Woche in der ersten Runde des Rheinlandpokals schien das schon gut zu klappen: Acht Treffer, verteilt auf sechs verschiedene Schützen, gelangen seiner Mannschaft gegen A-Ligist SG Dickenschied. Überzeugt hatte da unter anderem Neuzugang Tim Esten, der im Sommer von Bezirksligist Oberzissen gekommen war und nicht nur zwei Treffer selbst erzielt, sondern auch einen guten Auftritt hingelegt hatte. Ebenfalls für die Offensive und als Wambach-Ersatz wurde Mike Borger vom Oberligisten FV Engers geholt. Auch der soll im Idealfall mittelfristig in die Rolle eines Stürmers und damit eines Torschützen schlüpfen. Beide, sowohl Borger als auch Esten, sind sicherlich auch gegen Arzfeld Optionen für die Startelf, hier will sich der Trainer aber noch nicht ganz tief in die Karten blicken lassen. „Einer wird wohl spielen, vielleicht sogar beide.“

„Sie haben über die Saison gesehen Eintracht Trier II hinter sich gelassen, das ist also mit Sicherheit eine Mannschaft, die kicken kann.“

Andernachs Coach Kim Kossmann über Gegner Arzfeld

Allerdings weiß Kossmann auch, dass er sowohl das Spiel und damit die Auftritte einzelner Akteure als auch das Ergebnis gegen Dickenschied nicht überbewerten kann, dass mit Arzfeld, auch wenn die Mannschaft in der Vorsaison noch in der Bezirksliga kickte, ein anderes Kaliber auf sein Team zukommt. „Sie haben über die Saison gesehen Eintracht Trier II hinter sich gelassen, das ist also mit Sicherheit eine Mannschaft, die kicken kann.“

Aber das spielt, wie gesagt, für Kossmann nur eine untergeordnete Rolle. Der SG-Coach will, auch mit Blick auf die kommenden Aufgaben, zu Hause gerne mit einem Erfolgserlebnis starten. „Denn danach haben wir einige dicke Bretter zu bohren“, spielt er auf die Begegnungen gegen Ahrweiler, Mülheim-Kärlich und Laubach in den Folgewochen an. Zumindest auf dem Papier scheint da ein Aufsteiger auf heimischem Kunstrasen die einfachste Aufgabe.