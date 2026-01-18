Die SG 99 Andernach gewann ihren ersten Test gegen die U19 von Rot-Weiss Koblenz mit 5:2. Drei Neuzugänge feierten dabei ihre Debüts, Max Blohm stößt verletzungsbedingt erst später dazu.
Lesezeit 1 Minute
Vor allem der läuferische Aspekt stand für Kim Kossmann beim ersten Testspiel seiner SG 99 Andernach im Vordergrund. Auch dass der Rheinlandligasiebte am Ende verdient mit 5:2 bei der U19 von Rot-Weiss Koblenz, aktuell auf Rang zwei in der A-Jugend-Regionalliga, gewann, spielte für ihn nur eine untergeordnete Rolle.