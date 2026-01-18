5:2 gegen U19 von Rot-Weiss Andernach gewinnt ersten Test und kommt ins Laufen Sina Ternis 18.01.2026, 18:06 Uhr

Die SG 99 Andernach gewann ihren ersten Test gegen die U19 von Rot-Weiss Koblenz mit 5:2. Drei Neuzugänge feierten dabei ihre Debüts, Max Blohm stößt verletzungsbedingt erst später dazu.

Vor allem der läuferische Aspekt stand für Kim Kossmann beim ersten Testspiel seiner SG 99 Andernach im Vordergrund. Auch dass der Rheinlandligasiebte am Ende verdient mit 5:2 bei der U19 von Rot-Weiss Koblenz, aktuell auf Rang zwei in der A-Jugend-Regionalliga, gewann, spielte für ihn nur eine untergeordnete Rolle.







