Borger-Dreierpack für SG 99 Andernach gewinnt das verrückte Elf-Tore-Spiel in Zerf Sina Ternis 28.03.2026, 20:18 Uhr

i Mike Borger SG 99 Andernach René Weiss

Ein verrücktes Fußballspiel bekamen die Zuschauer auf dem Kunstrasen in Zerf zu sehen. Dort fielen insgesamt elf Tore, vier schoss die gastgebende SG Hochwald, sieben der Gast der SG 99 Andernach.

„Es war ein absolut verrücktes Spiel.“ Besser als Kim Kossmann hätte man die Rheinlandliga-Partie zwischen der SG Hochwald und der SG 99 Andernach nicht zusammenfassen können. Insgesamt elf Treffer bekamen die rund 150 Zuschauer auf dem Zerfer Kunstrasen zu sehen, vier davon für die Gastgeber, sieben für die Elf von Kim Kossmann.







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