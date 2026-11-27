Offensivakteur kommt im Winter Alter Bekannter zurück: SG 06 mit zweitem Neuzugang Sina Ternis 27.11.2026, 20:21 Uhr

i Noch bis Sommer ging Fynn Barth (schwarzes Trikot) für die SG 06 Betzdorf auf Torejagd, ehe es ihn nach NRW zog. Ab dem neuen Jahr streift er sich wieder das Betzdorfer Trikot über. Jürgen Augst/byJogi

Gleich zwei spannende Personalien gibt es von Rot-Weiß Hünsborn zu vermelden. Hünsborn? Das liegt in NRW und von dort kommt ein alter Bekannter zur SG 06 Betzdorf zurück, während in Hünsborn ein ebenso alter Bekannter ab Sommer als Trainer anheuert.

Gemunkelt wurde es schon seit geraumer Zeit, nun ist es auch offiziell: Nach einem halbjährigen Intermezzo beim NRW-Landesligisten Rot-Weiß Hünsborn kehrt der Offensivakteur Fynn Barth wieder zurück zum Rheinlandligisten SG 06 Betzdorf. Er hatte den Verein, für den er von 2024 bis 2026 schon die Fußballschuhe geschnürt hatte, im Sommer gen Nordrhein-Westfalen verlassen und hatte zuvor maßgeblichen Anteil am Aufstieg.







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