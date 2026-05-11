Spieler des Spieltags Alexis Weidenbach: Nach Anlaufschwierigkeiten läuft’s Sina Ternis 11.05.2026, 14:03 Uhr

i Grungy Soccer / Football design template,free copy space, vector René Weiss/Illustration Svenja Wolf. Thomas Bethge - stock.adobe.com

Es dauerte ein wenig, bis Alexis Weidenbach die in ihn gesteckten Erwartungen bei der SG 99 Andernach erfüllen konnte. Mittlerweile hat der 29-Jährige sie sogar übertroffen, hat sich an die Rheinlandliga gewöhnt – und ist unser Spieler des Spieltags.

Vor einem halben Jahr hätte Kim Kossmann die Frage nach dem vollkommensten Spieler in seiner Mannschaft vielleicht noch anders beantwortet, mittlerweile sagt er aber, ohne auch nur einen Moment zu zögern: „Das ist ganz klar Alexis Weidenbach.“ Der 29-Jährige war im Winter der Vorsaison vom niedersächsischen Oberligisten BSV Rheden zur SG 99 Andernach in die Rheinlandliga gewechselt und hatte da erst einmal leichte Anpassungsschwierigkeiten.







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