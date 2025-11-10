Spieler des Spieltags Alex Ohlig: Erst Geburtstag, dann Siegtor, dann Krampf 10.11.2025, 13:19 Uhr

i Tino Balle / Illustration Svenja Wolf

Es scheint, als sei da ein Knoten geplatzt. Bislang kam Alexander Ohlig beim TuS Immendorf noch nicht auf ganz so viele Einsatzminuten. Im Derby gegen Mülheim-Kärlich schenkte ihm sein Trainer das Vertrauen von Beginn an – und bekam es zurückgezahlt.

Ein Einfach-Torschütze hat dieses Mal bei der Wahl zum Spieler des Spieltags in der Fußball-Rheinlandliga den Vorzug vor einem Vierfach-Torschützen bekommen. Natürlich drängt sich der Name Almir Porca nach vier erzielten Treffern für seinen Ahrweiler BC in der Partie gegen Linz auf.







