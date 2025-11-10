Alex Ohlig: Erst Geburtstag, dann Siegtor, dann Krampf

Es scheint, als sei da ein Knoten geplatzt. Bislang kam Alexander Ohlig beim TuS Immendorf noch nicht auf ganz so viele Einsatzminuten. Im Derby gegen Mülheim-Kärlich schenkte ihm sein Trainer das Vertrauen von Beginn an – und bekam es zurückgezahlt.
Lesezeit 4 Minuten
Ein Einfach-Torschütze hat dieses Mal bei der Wahl zum Spieler des Spieltags in der Fußball-Rheinlandliga den Vorzug vor einem Vierfach-Torschützen bekommen. Natürlich drängt sich der Name Almir Porca nach vier erzielten Treffern für seinen Ahrweiler BC in der Partie gegen Linz auf.