ABC spielt 3:3 bei Schneifel Ahrweilers Serie reißt ausgerechnet beim Angstgegner

i Symbolbild Adobe Stock/Verein/Svenja Wolf

Acht Spiele, acht Siege, so die beeindruckende Serie des Ahrweiler BC in der Fußball-Rheinlandliga. Bei der SG Schneifel riss diese Serie, denn in Auw bei Prüm kam die Wunderlich-Elf nicht über ein 3:3 hinaus.

Dass der Tag, an dem die Serie reißt, irgendwann kommen würde, dessen war sich Mike Wunderlich bewusst. Er konnte grundsätzlich auch damit leben, dass sein Ahrweiler BC nach acht Siegen in Folge bei der SG Schneifel, schon in der Vergangenheit so etwas wie ein Angstgegner, nicht über ein 3:3 (1:1) hinausgekommen war.







