Der Ahrweiler BC strauchelte, aber er fiel nicht: Im Heimspiel gegen die FV Morbach tat sich die Mannschaft von Mike Wunderlich schwer, gewann am Ende aber mit 3:2. Es war der vierte Sieg im vierten Ligaspiel – gegen den bislang stärksten Gegner.

Zusammen mit Rot-Weiss Wittlich ist der Ahrweiler BC eine von zwei Mannschaften, die auch nach vier Spieltagen in der Fußball-Rheinlandliga ihre weiße Weste bewahrt hat. Allerdings war der 3:2-Sieg gegen die FV Morbach ein hartes Stück Arbeit für die Mannschaft von Coach Mike Wunderlich – aus zwei Gründen: Zum einen, weil der ABC mit Morbach auf einen starken Gegner getroffen war, zum anderen, weil sich die Hausherren auch dieses Mal wieder Schwächephasen leisteten. Und die blieben dieses Mal nicht ohne Konsequenzen.

„Das war jetzt, wenn man das Pokalspiel dazuzählt, in allen fünf Spielen so“, sagte Wunderlich, der sich über den ausbleibenden Lerneffekt ärgerte. Allerdings war es dieses Mal schon ein wenig anders als in den Wochen zuvor, eben weil der Gegner ein anderes Kaliber war als die bisherigen. Denn die Hausherren führten zwar nach 27 Minuten mit 2:0, hätten aber zu diesem Zeitpunkt auch schon das eine oder andere Gegentor kassieren können. Morbach spielte munter mit, erarbeitete sich selbst einige gute Möglichkeiten und stellte die ABC-Viererkette sowie Schlussmann Niklas Fachinger immer wieder vor Herausforderungen.

Wunderlich wird nach durchwachsener erste Hälfte in der Kabine laut

Anders als die Gäste waren die Gastgeber in dieser Phase des Spiels aber das konsequente Team. Dem 1:0 durch Almir Porca nach 23 Minuten war ein schöner Angriff vorausgegangen, den die einzige Spitze souverän vollendete. Beim 2:0 war dann Standardspezialist und Kapitän Markus Pazurek mit einem direkt verwandelten Freistoß zur Stelle (27.). „Und dann kam wieder der Bruch“, monierte Wunderlich. Dessen Team schaltete fortan in den Verwaltungsmodus um, was gegen spiel- und offensivstarke Morbacher keinesfalls ein probates Mittel war. Die Quittung dafür folgte schon neun Minuten nach dem 2:0, als Louis Kappes einen schön vorgetragenen Angriff mit dem Anschlusstreffer belohnte. „Das kann passieren, das war wirklich gut gespielt“, sagte der ABC-Trainer, fügte aber an: „Die Situation müssen wir schon vorher unterbinden.“

Hier kritisierte er auch seine Offensivreihe, deren Anlaufverhalten und Arbeit gegen den Ball dem Trainer überhaupt nicht schmeckte. Das 2:2 nach 42 Minuten ging dann auf die Kappe von Fachinger, der die Kugel nach einer Flanke fallen ließ, sodass Maximilian Schemer nur noch einschieben musste. „Das weiß er selbst, aber das passiert und Niklas hat uns vorher mit einigen guten Paraden die Führung schon festgehalten“, so sein Coach.

Gefragt, was er der Mannschaft in der Kabine für die zweiten 45 Minuten mit auf den Weg gegeben hat, sagt er: „Das bleibt in der Kabine, aber man kann sich vorstellen, dass ich schon sauer war, nachdem das jetzt das fünfte Mal in Folge so war.“

„Man darf bei aller Kritik nicht vergessen, dass wir auf einen wirklich starken Gegner getroffen sind.“

ABC-Trainer Mike Wunderlich

Nach Wiederanpfiff wurde vor allem die Arbeit gegen den Ball zwar etwas besser, aber da fehlte es den Hausherren an der nötigen Konsequenz im Spiel nach vorne. Die Partie spielte sich vorwiegend zwischen den beiden Strafräumen ab, hätte in beide Richtungen kippen können. Dass das Pendel am Ende zugunsten des ABC ausschlug, war sicherlich auch etwas glücklich, denn eine Flanke Pazureks senkte sich über den Morbacher Schlussmann hinweg ins lange Eck zum 3:2 (77.) – und das läutete eine für den Trainer nervenzehrende Schlussphase ein, die typisch war für die Schlussphasen, in der eine Mannschaft knapp führt: Morbach ging ins Risiko, der ABC hatte Räume, es kam zu einigen brenzligen Situationen in beiden Strafräumen.

„Da müssen wir die Umschaltsituationen viel besser nutzen, die Qualität haben wir eigentlich“, sagte Wunderlich. Doch sein Team ließ ein halbes Dutzend Hochkaräter liegen und musste bis zum Ende der neunminütigen Nachspielzeit zittern, ehe der vierte Sieg im vierten Ligaspiel bejubelt werden konnte. Und der stand, das machte der Trainer deutlich, trotz der phasenweise nicht überzeugenden Leistung, über allem. „Man darf bei aller Kritik nicht vergessen, dass wir auf einen wirklich starken Gegner getroffen sind“, so der ABC-Trainer.

Ahrweiler BC – FV Morbach 3:2 (2:2)

Ahrweiler: Fachinger – Abranches (69. Ampadu), Wetschorek, Ebersbach, T. Schirmer – Patzurek, Lee (90. Thaqi), Idel, Saed (78. Voloshchuk), Reuter (62. Kuzu) – Porca.

Morbach: Görgen – Kappes, Schell (84. Amtmann), Schemer, Marcel Schultheis, Ruster, Lorenz, Böhnke, Schurich (63. Ponela), Martin Schultheis, Kahyaoglu.

Schiedsrichter: Jan Schmidt (Koblenz).

Zuschauer: 304.

Tore: 1:0 Almir Porca (23.), 2:0 Markus Pazurek (27.), 2:1 Louis Kappes (36.), 2:2 Maximilian Schemer (42.), 3:2 Pazurek (77.).