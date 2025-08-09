380 Zuschauer waren gekommen, um sich das Eröffnungsspiel der Fußball-Rheinlandliga zwischen dem VfB Wissen und dem Ahrweiler BC anzuschauen. Am Ende setzten sich die Gäste deutlich durch, offenbarten aber auch Schwächen.

Es waren am Ende nicht allzu viele Dinge, die Dirk Spornhauer seinen Spielern des VfB Wissen nach der 0:3 (0:1)-Niederlage gegen den Titelfavoriten Ahrweiler BC im Eröffnungsspiel der Fußball-Rheinlandliga vorwerfen konnte – es waren aber eben die entscheidenden Dinge.

Punkt eins: Die Chancenverwertung der Gastgeber. Die war, das lassen null geschossene Tore bereits erahnen, an diesem Abend und vor 380 Zuschauern im gut präparierten Wissener Stadion ganz schlecht. Bereits nach vier Minuten hatte Till Cordes das 1:0 für seine Mannschaft auf dem Fuß, traf den Ball nach einer Hereingabe von Felix Arndt in aussichtsreicher Position nicht richtig. „Da hatten wir tatsächlich Glück“, meinte ABC-Trainer Mike Wunderlich, der gerade mit der Anfangsphase seiner Mannschaft nicht zufrieden war. Die präsentierte sich in der Defensive an diesem Abend in der einen oder anderen Situation noch nicht wirklich sattelfest – und benötigte auch offensiv einiges an Anlaufzeit, bis sie die ersten Offensivaktionen kreierte. Und die liefen nahezu immer über die Außen.

„Wir werden in dieser Saison nicht auf viele Spieler der Qualität eines Lee treffen.“

Wissens Coach Dirk Spornhauer über ABC-Flügelflitzer Nam-Ju Lee

Das wäre dann auch Punkt zwei: Eigentlich stand die Wissener Viererkette gut, ließ übers Zentrum nahezu nichts zu, hatte aber auf den Außenpositionen einen enormen Geschwindigkeitsnachteil gegenüber den beiden Ahrweiler’ Außenbahnspielern Nam-Ju Lee und Mohannad Saed Haj Mohamed, die immer wieder auf ihren Seiten durch ihr hohes Tempo und durch ihre starke Technik für Gefahr sorgten. „Die kannst du fast nicht verteidigen“, sagte Spornhauer, der sich sicher war, „dass wir in dieser Saison nicht mehr auf viele Spieler der Qualität eines Lee treffen werden“.

Auch Wunderlich wusste, was er an diesem Abend an seinen Offensiv-, vor allem eben an den Außenbahnspielern, hatte. „Da haben wir schon eine enorme Qualität.“ Die stellte auch Neuzugang Thomas Idel beim 0:1 unter Beweis. Nach einem schnell ausgeführten Einwurf war er nach innen gezogen, war bei seinem Lauf allerdings auch nur halbherzig angegriffen worden, und hatte aus rund Metern draufgehalten. Der Ball schlug zentral über Lukas Litschel im Wissener Tor ein, fiel damit sicherlich in die Kategorie „nicht unhaltbar“.

i Dirk Spornhauer war nicht unzufrieden mit dem Auftritt seines Teams. Manfred Böhmer

Wissen wollte nach der Pause den Ausgleich, war sich vielleicht auch bewusst, dass es selten einfacher werden würde, gegen den ABC Tore zu schießen, wie an diesem Abend. Gerade nach Wiederanpfiff lag der Ausgleich dann auch in der Luft. Die Gastgeber hatten, wie schon in Halbzeit eins, den besseren Start erwischt, hatten zwei gute Möglichkeiten: Einmal war es ein abgeblockter Ball, der zu Arndt kam, der freistehend und aus halblinker Position an ABC-Schlussmann Niklas Fachinger scheiterte (47.). Nur vier Minuten später war es Til Cordes, der den Ball nach einem Pass von Steven Winzenburg knapp neben den langen Pfosten setzte. „Auch da waren wir nicht gut drin, haben wieder einige Minuten gebraucht“, sagte Wunderlich.

Almir Porca setzt mit schöner Einzelaktion den Schlusspunkt

Dessen Team steigerte sich aber mit zunehmender Spieldauer, nutzte die sich bietenden Räume und legte nach 64 Minuten das 0:2 nach. Zunächst war Lee nach einem schönen Angriff über die linke Seite an Keeper Litschel gescheitert, der Abpraller landete bei Saed, der den Ball problemlos einschieben konnte. Spätestens das war der Zeitpunkt, und das war Punkt drei, zu dem bei den Gastgebern ein wenig die Köpfe nach unten gingen, ab dem viele Aktionen im Spiel nach vorne nach einem „Mit-dem-Kopf-durch-die Wand“ und wenig überlegt wirkten. Spornhauer versuchte zwar, mit seinen Einwechslungen noch einmal Einfluss zu nehmen, doch das verpuffte.

Stattdessen erzielte bei den Gästen Almir Porca, den die VfB-Defensive über weite Strecken sehr gut im Griff hatte, mit einer schönen Einzelaktion das 0:3. Er nahm einen hohen Ball perfekt an, drehte sich im Strafraum und schob den Ball ins lange Eck (91.). Schlusspunkt in einem Eröffnungsspiel, das die Gäste verdient gewannen, in dem die Gastgeber aber durchaus Möglichkeiten hatten, der Partie eine andere Wendung zu geben.

VfB Wissen – Ahrweiler BC 0:3 (0:1)

Wissen: Litschel - Weber (70. Tuysuz), Fuhrmann, Pirsljin (86. Reichert), Krauß – Arndt, Winzenburg, Gorohov (74. Sari), Cordes – Becher (70. Grau), Leidig (57. Jancek).

Ahrweiler: Fachinger – Schuh Abranches, Könez (61. Wetschorek), Ebersbach, T. Schirmer – Pazurek – Saed (68. Voloshchuk), Idel (80. Reuter), Kuzu (74. B. Schirmer), Lee (86. Caspar) – Porca.

Schiedsrichter: Thomas Höfer (Urmitz).

Zuschauer: 380.

Tore: 0:1 Thomas Idel (43.), 0:2 Mohannad Saed Haj Mohamed (64.), 0:1 Almir Porca (90.+1).