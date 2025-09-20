Es war eine auf allen Ebenen einseitige Angelegenheit: Tabellenführer Ahrweiler BC bezwang das Schlusslicht der Rheinlandliga, die SG Arzfeld, absolut verdient mit 7:0 – und betrieb fast 90 Minuten lang Powerplay.
Ist das die Souveränität eines Spitzenteams? Genauso jedenfalls kam der Auftritt des Ahrweiler BC gegen die SG Arzfeld daher. Erster gegen Letzter in der Fußball-Rheinlandliga. Kräfteverhältnisse, die zu jedem Zeitpunkt der gut 90 Minuten deutlich wurden und die in einem genauso deutlichen und auch in der Höhe absolut verdienten 7:0-Sieg für die Gastgeber mündeten.