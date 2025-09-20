Drei Porca-Tore bei 7:0-Sieg Ahrweiler lässt gegen Schlusslicht gar nichts anbrennen 20.09.2025, 22:34 Uhr

i Tobias Reuter (rotes Trikot) war gegen die SG Arzfeld in die Startformation des Ahrweiler BC gerückt. Er und sein Team hatten beim 7:0 keine Probleme, erspielten sich Chance um Chance. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Es war eine auf allen Ebenen einseitige Angelegenheit: Tabellenführer Ahrweiler BC bezwang das Schlusslicht der Rheinlandliga, die SG Arzfeld, absolut verdient mit 7:0 – und betrieb fast 90 Minuten lang Powerplay.

Ist das die Souveränität eines Spitzenteams? Genauso jedenfalls kam der Auftritt des Ahrweiler BC gegen die SG Arzfeld daher. Erster gegen Letzter in der Fußball-Rheinlandliga. Kräfteverhältnisse, die zu jedem Zeitpunkt der gut 90 Minuten deutlich wurden und die in einem genauso deutlichen und auch in der Höhe absolut verdienten 7:0-Sieg für die Gastgeber mündeten.







