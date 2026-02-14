3:2 bei Mittelrheinligist Ahrweiler gewinnt letzten Härtetest beim SSV Bornheim Sina Ternis 14.02.2026, 18:49 Uhr

i Ahrweilers Ümit Kuzu trug sich beim 3:2-Sieg gegen den SSV Merten in die Torschützenliste ein. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Der Ahrweiler BC überzeugte im letzten Testspiel mit einem 3:2-Erfolg beim Mittelrheinligisten SSV Bornheim. Spielertrainer Markus Pazurek sieht seine Mannschaft bereit für den Ligaauftakt gegen den FC Bitburg.

Generalprobe gelungen: Der Ahrweiler BC hat das letzte Testspiel der Wintervorbereitung gegen den Mittelrheinligisten SSV Bornheim mit 3:2 gewonnen und scheint gerüstet für den Aufstiegskampf in der Fußball-Rheinlandliga. Die Treffer für die Mannschaft von Spielertrainer Markus Pazurek erzielten Almir Porca, Tobias Reuter sowie Ümit Kuzu.







